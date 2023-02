Sanremo 2023, gli ospiti della prima serata

SANREMO - L'attesa è finita: stasera prenderà il via il 73esimo Festival di Sanremo. La kermesse musicale andrà in scena al teatro Ariston di Sanremo e sarà condotta da Amadeus, affiancato da Gianni Morandi e (per la prima puntata) da Chiara Ferragni. Numerosi gli ospiti che saranno protagonisti della serata inaugurale.