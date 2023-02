Sanremo 2023, Chiara Ferragni e l'abito "Pensati libera": il gesto di Emma

Chiara Ferragni protagonista indiscussa del Festival di Sanremo 2023 . Prima di scendere la scalinata dell'Ariston l'imprenditrice digitale ha mostrato la scritta sulla stola bianca che ha completato il suo outfit total black: "Pensati libera". Un messaggio che è stato subito promosso sui social network (insieme al suo nuovo taglio di capelli). Per il suo debutto alla kermesse musicale, la moglie di Fedez ha scelto una creazione di Dior . "Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremo - ha spiegato su Instagram - abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda".

Emma Marrone scrive a Chiara Ferragni

Pioggia di like e complimenti per il look di Chiara Ferragni alla prima serata di Sanremo 2023. Non è passato inosservato il gesto di Emma Marrone, che in passato è stata sul palco dell'Ariston sia come cantante in gara che come conduttrice. "Stupenda Chiara", ha scritto l'artista.