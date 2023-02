Blanco, bufera a Sanremo. Il clamoroso retroscena svelato da Amadeus: “Doveva fare un’altra cosa”

SANREMO - L’esibizione di Blanco è stata quella che - nella prima serata - ha rubato l’occhio, e distrutto la scena. La reazione del cantante alla mancanza di ritorno audio in cuffia è stata inaspettata e ha colto di sorpresa anche il conduttore. Nel “Dopo festival”, in compagnia di Fiorello - Amadeus ha avuto modo di chiarire tutela situazione.

Un black out inaspettato

Nel corso della performance, Blanco avrebbe dovuto fare tutt’altro rispetto a ciò che ha avuto modo di fare, sfogando la propria adrenalina contro i fiori. “In realtà lui avrebbe dovuto fare delle cose con i fiori - ha precisato Amadeus nel dopo Festival - si sarebbe dovuto rotolare tra i fiori durante la canzone “L’isola delle rose”. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le cose sul palco, non capivo perché lo facesse: nel nostro box, l’audio non era perfetto. Subito dopo mi hanno mandato sul palco dicendomi ‘vedi che puoi fare’, ma in quel momento non avevo capito ciò che stesse realmente accadendo, e tanto meno la reazione di Blanco”.