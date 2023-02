Netflix e Sanremo 2023, il post ironico sul vestito di Chiara Ferragni

SANREMO - Le idee, a volte, possono rivelarsi un boomerang, come nel caso di Chiara Ferragni che nella prima serata del Festival di Sanremo si è presentata con un vestito utilizzando il retro per inviare un proprio messaggio. Visto il clamore intorno alla kermesse della canzone, anche Netflix ha preso la palla al balzo per pubblicizzare l’arrivo della Serie tv "Mare Fuori".

Il vestito come manifesto pubblicitario

Gli autori di Netflix non hanno perso occasione per colpire nel segno, approfittando dell’idea. In un fotomontaggio, la piattaforma ha riproposto la schiena della Ferragni con la scritta “C sta o Mar For”, di fatto utilizzando la co-condutrice come cartellone pubblicitario. La foto è stata accompagnata da un ironico commento: “Nun te preoccupá, guagliò #Sanremo2023”.