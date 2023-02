Elodie, incidente a Sanremo: il vestito sexy si impiglia nel microfono e...

SANREMO - Incidente curioso per Elodie durante l'esibizione al Festival di Sanremo. La cantante, due anni dopo la fortunata esperienza come presentatrice, è tornata a cantare sul palco dell'Ariston, presentando il brano Due. Elodie si è presentata con un vestito particolare, trasformandosi in un vero e proprio cigno nero. Un look total black, con un cappotto di piume e un trucco nero molto marcato sugli occhi.