I cugini di campagna furiosi con Blanco per il caos a Sanremo: "Deve chiedere scusa, potevamo scivolare sui fiori!"

SANREMO - Lo show inaspettato di Blanco, che ha distrutto la scenografia del Teatro Ariston, a causa delle difficoltà con l'audio nelle cuffie, ha creato imbarazzi e difficoltà. Anche agli srtisti che si sono esibiti dopo di lui. "Avevamo paura di scivolare", hanno dichiarato i Cugini di Campagna, che hanno spiegato ciò che è accaduto dopo lo sfogo del cantante romano. "Siamo rimasti un pò increduli vedendo quello che è successo - ha dichiarato Tiziano Leonardo -, ma spero che prima o poi ci farà sapere quello che gli è preso. Avevamo paura di scivolare su qualche rosa schiacciata. Abbiamo temuto di cadere, però fortunatamente è andata bene". Il componente del gruppo, prova a giustificare Blanco. "Quando ti va via l'audio dalle cuffie sono momenti tosti, quindi capisco le difficoltà e posso capire quel momento di slancio: però non avrei fatto lo stesso quella cosa. Comunque meno male che non siamo inciampati".