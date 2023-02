Sanremo 2023, Amadeus su Blanco: "Ecco cosa mi ha detto stamattina al telefono"

SANREMO - A distanza di qualche ora dallo show inaspettato di Blanco , che ha distrutto la coreografia del Teatro Ariston di Sanremo, innervosito dal non riuscire ad ascoltare l'audio in cuffia, Amadeus ha commentato l'episodio . "Non è stata una gag andata male - ha dichiarato il direttore artistico e conduttore della 73esime edizione del Festival di Sanremo-. Era previsto che dovesse dare un calcio alle rose. Mi era stato detto che avrebbe fatto qualcosa di particolare, come rotolarsi sul palco. Nel monitor dietro le quinte non si capiscono bene le parole. E' difficile ascoltare cosa accade. Io stando dietro le quinte non ho capito il problema tecnico. Ho percepito che il finale non era previsto e che c'era qualcosa che non andava. Io non potevo saperlo".

Amadeus e la telefonata di Blanco

Amadeus spiega: "Blanco mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, chiede scusa a tutti. E' un ragazzo talentuoso, ha sbagliato e lo sa. I tecnici lavorano tanto in diretta e può capitare un errore. Evidentemente, la rabbia che ha avuto in quel momento l'ha scaricata sui fiori. Ma non voleva mancare di rispetto a Sanremo. Non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato, perchè è il primo ad essere consapevole di aver commesso qualcosa che non doveva fare. Tra pochi giorni compirà 20 anni e credo che dobbiamo accettare le sue scuse con serenità".

Il sindaco di Sanremo: "Una ca**ata si può fare, basta chiedere scusa"

Sull'argomento ha preso posizione anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: "Noi siamo la città dei fiori, siamo conosciuti nel mondo per questo e già dai primi del '900 i coltivatori andavano in giro per il mondo per far conoscere i nostri fiori. Dietro questi fiori ci sono anni di lavoro, è arte, come creare una canzone. Ognuno di noi fa stupidaggini, ma credo che a volte se uno fa una ca... ta basta chiedere scusa, con rispetto per il lavoro di tutti".