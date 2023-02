Sanremo, Christian De Sica prende in giro Chiara Ferragni: il post esilarante sui social

De Sica pioniere

L'attore romano ha infatti pubblicato una foto in cui indossa una maglietta molto simile a quella indossata dalla Ferragni sul palco dell'Ariston: si tratta di un abito di scena che indossava nel film 'Borotalco' del 1982, nella scena cult in cui balla senza freni insieme all'amico e collega Carlo Verdone. Una foto che ha scatenato i follower tra risate e battute ironiche. Tra i like al post spicca quello di Eleonora Giorgi, che in quel film era la co-protagonista femminile.