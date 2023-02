Chiara Ferragni, taglio vero o parrucca? Ecco la risposta VIDEO

SANREMO - Chiara Ferragni ha stupito tutti alla prima serata del Festival di Sanremo 2023, grazie non solo ai suoi abiti, ma anche con un nuovo taglio di capelli. L'influencer e co-conduttrice si è presentata sul palco dell'Ariston con un caschetto lungo, un look totalmente nuovo per lei. In tanti hanno infatti ipotizzato che si trattasse di una parrucca.