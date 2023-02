Sanremo 2023, Blanco fa un passo indietro: "Chiedo scusa alla città dei fiori"

Il mea culpa di Blanco: "Ariston, mi hai visto fragile come un bimbo"

ll cantante bresciano pubblica un post su Instagram con la didascalia "Chiedo scusa alla città dei fiori" e una foto emblematica: "Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston", scrive Blanco dopo aver fotografo il proprio block notes sul quale riversa a penna tutto il suo malcontento dopo quanto accaduto ieri sera. "Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo... E qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto... Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston", il mea culpa di Blanco che poi aggiunge: "Ma poi... rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido. Perché non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston con tutta la mia follia".