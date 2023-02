Sanremo 2023, la scaletta completa della seconda serata

SANREMO - Dopo le emozioni e le sorprese della prima serata a Sanremo è tutto pronto per la seconda 'puntata' del Festival, giunto in questo 2023 alla sua 73ª edizione. Come ieri anche oggi (martedì 8 febbraio) diversi ospiti si alterneranno sul palco e saranno 14 i big in gara al teatro Ariston, dove a fare gli 'onori di casa' saranno Amadeus, Gianni Morandi e la co-conduttrice di giornata Francesca Fagnani. Ecco la scaletta completa...

Primo blocco 20:43 APERTURA - Su sigla iniziale… Ingresso dalle scale di Amadeus. Saluto iniziale di Amadeus. A seguire Ama lancia ingresso di Morandi. Ingresso dalle scale di Morandi. Battute tra Ama e Gianni che a seguire canta… Grazie dei fiori Dur. 00’30’’. A seguire Amadeus ricorda che questa sera si esibiranno gli altri 14 artisti e che voterà la Sala Stampa divisa in tre componenti: Carta Stampata e Tv, Radio, Web Al termine lancio del primo artista in gara… 20:52 1° Cantante - WILL - Ingresso dalle scale di Will. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Will “Stupido” (dur. 03’17’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista tornano in posizione lanci… 20:58 2° Cantante - MODA’ - Ingresso dalle scale di Modà. A centro palco battuta con artisti e lancio canzone Modà “Lasciami” (dur. 03’38’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia… 21:04 FRANCESCO ARCA con MARIO DI LEVA - Ingresso dalle scale di Francesco Arca e Mario Di Leva. Battute e lancio fiction “Resta con me”… A seguire lancio pubblicità.

Secondo blocco 21:14 DISCESA FRANCESCA FAGNANI - Al rientro Amadeus e Gianni lanciano... Ingresso dalle scale di Francesca Fagnani. Battute tra i tre… A seguire lanciano il prossimo artista in gara… 21:18 3° Cantante – SETHU - Ingresso dalle scale di Sethu. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Sethu

“Cause perse” (dur. 02’25’’). Al termine Amadeus congeda l’artista e lancia... 21:23 MORANDI-RANIERI-AL BANO - Morandi in galleria canta 'In ginocchio da te' (Dur. 01’25’’). A seguire Ranieri in platea canta 'Vent’anni' (Dur. 01’20’’). A seguire con ingresso dalle scale Al Bano canta 'Nel sole' (Dur. 01’30’’). Al termine ingresso Amadeus con Al Bano al centro del palco… A seguire Amadeus lancia... Ingresso dalle scale di Morandi e Ranieri

…raggiungono a centro palco Al Bano. A seguire Ama lancia il trio per la prima volta sul palco insieme… Amadeus esce e a schiaffo… Morandi canta inciso “Andavo a cento all’ora”. Ranieri canta inciso “Se bruciasse la città”. Al Bano canta inciso “Mattino”. Ranieri canta inciso “Rose rosse”. Morandi canta inciso “Scende la pioggia”. Al Bano canta “Felicità”. Al termine Ranieri raggiunge il centro del palco e canta "Perdere l’amore" (Dur. 02’15’’). A seguire Ranieri lascia il centro del palco a Morandi che canta "Uno su mille" (Dur. 02’15’’). A seguire Morandi lascia il centro del palco ad Al Bano che canta

"E’ la mia vita" (Dur. 02’15’’). Al termine ingresso Amadeus e Fagnani… A seguire Amadeus fa entrare quattro torte per Al

Bano… Al Bano spegne le candeline per i suoi 4 volte 20 anni… A seguire Amadeus lascia il palco ai tre artisti che chiudono il loro momento cantando Ranieri-Al Bano-Morandi 'Il nostro concerto" (Dur. 02’30’’). Al termine congedo di Amadeus che lancia la pubblicità... Terzo blocco 21:56 4° Cantante – ARTICOLO 31 - Al rientro Amadeus e Francesca lanciano… Ingresso dalle scale degli artisti. A centro palco per battuta con artisti e lancio canzone Articolo 31 “Un bel viaggio” (dur. 03’40’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano gli artisti e lancia… 22:02 5° Cantante – LAZZA - Ingresso dalle scale di Lazza. A centro palco battuta con artista e lancio canzone. Lazza

“Cenere” (dur. 03’28’’). Al termine Amadeus e Francesca consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano… 22:08 6° Cantante – GIORGIA - Ingresso dalle scale di Giorgia. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Giorgia “Parole dette male” (dur. 03’15’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista…. 22:14 PEGAH con DRUSILLA - A seguire Ama in posizione lanci… Ingresso di servizio di Pegah. Pegah a centro palco inizia il suo monologo… Durante il monologo cala il sipario e ingresso di Drusilla. che la raggiunge su sottofondo musicale dell’orchestra… Al termine si alza il sipario… ingresso di Amadeus per saluto e congedo delle due ospiti e lancio della pubblicità…

Quarto blocco 22:28 7° Cantante – COLAPESCE DIMARTINO - Al rientro Amadeus lancia… Ingresso dalle scale di Colapesce e Dimartino. A centro palco Amadeus per battuta con artisti e lancio canzone Colapesce Dimartino “Splash” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus e Francesca consegnano i fiori, congedano gli artisti e danno la linea a Morandi… 22:34 SUZUKI STAGE – RENGA&NEK - Sul Suzuki Stage troviamo Gianni Morandi insieme a Francesco Renga e Nek. Battute… a seguire Gianni lancia i due artisti che cantano Medley La tua bellezza/Fatti avanti amore (Dur. 04’50’’). Al termine Amadeus riprende la linea e lancia… 22:41 2ª DISCESA FRANCESCA FAGNANI - Ingresso dalle scale di Francesca Fagnani. Battute, a seguire… 22:43 8° Cantante – SHARI - Ingresso dalle scale di Shari. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Shari “Egoista” (dur. 02’53’’). Al termine Gianni e Francesca consegnano i fiori, congedano l’artista e si chiedono dove sia Amadeus… 22:48 AMA PER GAG POLTRONE E SOFA’ (rx) - Da uno schermo di servizio vedono che è al bar della galleria… A seguire battute tra Gianni e Amadeus che lascia il bar per tornare sul palco ma incontra i “maestri del divano” seduti su un divano vicino al bar… Battute e a seguire dà la linea al palco per lancio pubblicità! Quinto blocco 22:56 PATTINATRICE FRANCESCA LOLLOBRIGIDA - Al rientro Amadeus è in platea accanto alla pattinatrice Francesca Lollobrigida seduta in prima fila… La Lollobrigida regala la sua divisa ad Amadeus… Battute… A seguire… 22:58 BLACK EYED PEAS - Al rientro Amadeus dalla platea con sipario abbassato lancia i Black Eyed Peas pronti a centro palco. Sale il sipario e a seguire… Medley "Mamacita/ Don’t you worry/ I gotta feeling" (dur. 08’30’’). Al termine ingresso di Amadeus per saluto e battuta con gli artisti… A seguire lancia il loro ultimo singolo… "Simply the best" (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus congeda i Black Eyed Peas e lancia… 23:15 MASCOTTES OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 - Al rientro dalla Tlp Amadeus e Gianni sulle scale orchestra con sipario abbassato e annunciano che da questa sera sarà possibile votare le mascottes delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano Cortina 2026 disegnate dagli studenti. Amadeus mostra le prime due mascotte (abbinate a lui) delle Olimpiadi e Paraolimpiadi e a seguire mostra la altre due mascottes (abbinate a Gianni). A termine ricorda il sito per votare… A seguire… 23:17 COLLEGAMENTO RADIODUE - Battute di Amadeus con Ema Stokholma e Gino Castaldo che sono nella blu room dell’Ariston… A seguire lanciano il prossimo artista in gara… 23:19 9° Cantante – MADAME - Ingresso dalle scale di Madame. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Madame “Il bene nel male” (dur. 03’33’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e a seguire… 23:25 MONOLOGO FRANCESCA FAGNANI - Amadeus si porta in posizione lanci e si abbassa il sipario. A seguire lancia Francesca Fagnani già pronta di servizio al centro del palco davanti al sipario. A seguire inizia il suo monologo. Durante il suo monologo vengono mostrate delle foto sul sipario. Al termine ingresso di Amadeus per congedo… E a seguire… 23:32 COLLEGAMENTO COSTA SMERALDA (RX) con saluto finale di Fedez live - Amadeus si collega con la Costa Smeralda per teaser esibizione… e saluto di Fedez… Al rientro lancia la pubblicità…

Sesto blocco 23:36 FEDEZ - In collegamento dalla Costa Smeralda. Al rientro dalla pubblicità Amadeus si collega nuovamente con la Costa Smeralda per l’esibizione di…Fedez "Freestyle / Problemi con tutti" (dur. 02’41’’). Al termine Amadeus ringrazia e congeda l’artista e riprende la linea dall’Ariston. A seguire lancia... 23:41 10° Cantante – LEVANTE - Ingresso dalle scale di Levante. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Levante “Vivo” (dur. 03’20’). Al termine Amadeus congeda l’artista e lancia… 23:48 11° Cantante – TANANAI - Ingresso dalle scale di Tananai. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Tananai “Tango” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus congeda l’artista e lancia pubblicità...

Settimo blocco 23:57 12° Cantante – ROSA CHEMICAL - Al rientro Amadeus e Gianni lanciano... Ingresso dalle scale di Rosa Chemical. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Rosa Chemical “Made in Italy” (dur. 02’58’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia… 00:03 3ª DISCESA FRANCESCA FAGNANI - Ingresso dalle scale di Francesca Fagnani. Battute, a seguire Amadeus e Francesca lanciano… 00:05 13° Cantante – LDA - Ingresso dalle scale di Lda. A centro palco battuta con artista e lancio canzone LDA “Se poi domani” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia… 00:11 14° Cantante – PAOLA & CHIARA - Ingresso dalle scale di Paola & Chiara. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Paola & Chiara “Furore” (dur. 02’56’’). Al termine Amadeus, Gianni e Francesca consegnano i fiori, congedano le artiste e lanciano la pubblicità.