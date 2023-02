Perché i cantanti di Sanremo 2023 danno il cinque a Gianni Morandi

Sono diversi i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 che al termine della propria esibizione sul palco dell'Ariston danno il cinque a Gianni Morandi, conduttore della kermesse musicale con Amadeus. Un gesto che ha un significato ben preciso...Si tratta infatti di una sfida, un gioco che fa parte del Fantasanremo . Chi ottiene il 'Gimme Five' dall'eterno ragazzo guadagna ben dieci punti alla nota competizione!

Che cos'è il Fantasanremo

Il Fantasanremo è un contest parallelo al Festival della canzone italiana, ispirato al più noto Fantacalcio. Prima dell'inizio della kermesse canora, ogni persona può formare una squadra con cinque dei 28 cantanti in gara. Esiste un regolamento secondo il quale, per alcuni determinati gesti fatti o frasi dette, si accumulano punteggi (come, appunto, il cinque a Morandi).