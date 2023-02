Il pazzesco gesto di Al Bano per ringraziare Sanremo: Amadeus scoppia a ridere

Perché Al Bano ha fatto le flessioni a Sanremo

Quello di fare le flessioni è per Al Bano un gesto scaramantico. Non è la prima volta che lo fa al Festival di Sanremo: è già accaduto nel 2015, nell'edizione guidata da Carlo Conti, in cui Carrisi è tornato a cantare insieme all'ex moglie Romina Power. Una reunion che ha portato fortuna alla coppia che però si è riunita solo ed esclusivamente per impegni di lavoro.