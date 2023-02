Sanremo 2023 Twitter down, spettatori in rivolta: ecco cosa sta succedendo

Social in tilt durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2023. La maggior parte degli utenti non riesce a commentare come dovrebbe la kermesse musicale guidata da Amadeus. Problemi diffusi su Twitter, Instagram e Facebook. Segnalazioni di Instagram down sono iniziate poco prima delle ore 20 e sono molto più diffuse di quelle relative a Facebook, su cui però sono arrivate su alcuni siti specializzati nella rilevazioni di problemi delle piattaforme intorno alle 22.