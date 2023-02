Fedez show tra polemiche e la dedica commovente per Vialli: “Gianluca, sono qui per te”

Fedez polemico al Festival di Sanremo, dove è intervenuto in collegamento dalla Costa Smeralda. Il marito di Chiara Ferragni ha presentato una canzone dal testo provocatorio, toccando diversi argomenti. Tra i tanti il tumore al pancreas e la morte di Gianluca Valli, dal quale ha ricevuto grande supporto prima della sua scomparsa. "Gianluca sono qui per te", ha affermato l'artista in una strofa.