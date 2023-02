Fedez a Sanremo, ecco il testo integrale non autorizzato che ha fatto discutere

Il testo della canzone di Fedez

Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico\ Entrano in un bar e il barista chiede\Ciao Fedez che cosa ti preparo?\È il ritorno del coglione sulla traccia\A cui nessuno l’ha mai detto in faccia\Che non è un fake\Che non fa video con la scaccia\Caccia vieniti a prendere il perdono tra le mie braccia\Scendo da un catamarano con una carta in mano\Sono Napoleone con la sindrome del nano\Decido io quando venire\Bro me lo preparo\Come Matteo Messina Denaro\Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin\Free the nipple come Victoria dei Maneskin\Fra non sei primo in niente\Se sei primo in Fimi\Che nella vita ha tutto un prezzo\Pure gli streaming\Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite\Forse meglio il viceministro vestito da Hitler\Purtroppo, l’aborto è un diritto\Non l’ho detto io, l’ha detto un ministro\A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti\Ma non lo faccio a spese dei contribuenti\Perché a pestarne di merde sono un esperto\Ciao Codacons guarda come mi diverto\Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro\E come un vero duro sono andato in tele e ho pianto\Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto\Il ricordo di Gianluca che porto su questo palco

La canzone non autorizzata

Il cantante ha voluto precisare che il testo della canzone non era stato autorizzato dalla Rai, prendendosi ogni responsabilità sui versi cantati sul palco della Costa Toscana. Una performance che non passerà inosservata, e che probabilmente alimenterà più di qualche polemica nelle prossime ore.