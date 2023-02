Sanremo 2023, Amadeus e la gaffe su Skriniar: cos'ha detto in diretta tv

SANREMO - Dalla musica al calcio, la seconda serata del Festival di Sanremo ha saputo inserire tra una canzone e l'altra anche un piccolo siparietto legato al pallone, con Amadeus (tifoso interista) umiliato da Mario Di Leva , giovanissimo attore, e tifoso del Napoli, che sarà protagonista nella fiction della Rai "Resta con me" insieme al collega Francesco Arca. Dopo la maglia azzurra regalata ad "Ama" dal bambino e una tagliente battuta al presentatore nerazzurro, "A -13 fa freddo", rifacendosi ai punti di distacco tra Napoli e Inter, arriva anche la gaffe di Amadeus che non è sfuggita ai social.

La gaffe su Skriniar

È stato più che altro un inciampo tecnico-tattico, una svista di posizione, quasi da ateo del pallone. Sì perché Amadeus ha totalmente sbagliato il ruolo di Skriniar in campo, confondendo il centrale di Inzaghi con un difensore di fascia: "Terzino destro? Come Skriniar", sentenzia mentre chiede al giovane attore in che ruolo giochi. "Ma Amadeus l'Inter la guarda con la tv spenta?", commenta qualcuno sui social.