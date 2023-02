Chi è Paola Egonu: conduttrice Sanremo 2023 terza serata

Paola Egonu: età, peso, altezza, provenienza

Età: 24 anni

Provenienza: Cittadella (Padova)

Altezza: 189 cm

Peso: 79 kg

Segno Zodiacale: Sagittario

Data di nascita: 18 dicembre 1998

Professione: pallavolista

Tatuaggi: tredici, di cui una giarrettiera tatuata sulla coscia

Profilo Instagram: @paolaegonu

Paola Egonu: carriera

Paola Egonu ha iniziato a muovere i primi passi nella realtà pallavolistica locale di Cittadella. Nella stagione 2013-2014 è entrato a far parte della squadra federale del Club Italia, in Serie B1. Con lo stesso club, a cui è rimasta legata per un totale di quattro annate, ha giocato nella stagione 2014-15, in Serie A2 e in quella 2015-16 in Serie A1. Nel 2017 è stata ingaggiata dall'AGIL di Novara, sempre in Serie A1, aggiudicandosi la Supercoppa italiana 2017, due Coppe Italia e la Champions League 2018-19. Paola ha vinto diversi premi come miglior giocatrice. Nell'annata 2019-20 con l'Imoco di Conegliano, sempre in Serie A1, ha conquistato tre Supercoppe italiane, il campionato mondiale per club 2019, tre Coppe Italia, due scudetti e la Champions League 2020-21. Dal 2022 gioca in Turchia, dove disputa la Sultanlar Ligi con la maglia del VakifBank. Ha fatto parte della nazionale italiana di pallavolo. Fuori dal campo la Egonu ha doppiato un personaggio Disney nel 2020 e l'anno successivo ha condotto una puntata de Le Iene.