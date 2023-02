Sanremo 2023, Maneskin super ospiti per la terza serata: cosa suoneranno e con chi

SANREMO - C’è grandissima attesa nella città dei fiori per l’esibizione odierna dei Måneskin. I musicisti romani questa sera saranno sul palco del Teatro Ariston dopo aver trionfato nell’edizione del 2021 con il brano “Zitti e buoni”. La performance del gruppo questa sera è stata programmata intorno alle 22.00, ed è inutile pensare che possa essere questo il momento del pico degli ascolti per la terza serata del Festival.

Un ospite d’eccezione

Con loro salirà sul palco anche Tom Morello - leggendario chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band - con cui i quattro ragazzi romani avuto modo di collaborare per il singolo "Gossip", contenuto nel nuovo album "RUSH!", uscito il 20 gennaio scorso. Il disco continua la sua conquista delle classifiche globali: si trova attualmente al 1º posto in 15 Paesi, è nella Top 5 di 20 Paesi e conta oltre 500 milioni di stream.