Amadeus e quel pranzo con Morandi prima di Sanremo: "Gli dovevo chiedere una cosa importante"

Amadeus ha voluto a tutti i costi Gianni Morandi come co-conduttore del Festival di Sanremo 2023. Un'idea arrivata al direttore artistico della kermesse dopo l'edizione dello scorso anno quando l'eterno ragazzo ha partecipato alla gara ottenendo il terzo posto con la canzone 'Apri tutte le porte'. "Subito dopo la fine dello scorso Festival, quando già averlo in gara era stato un regalo pazzesco. - ha spiegato Ama a Sorrisi - Appena passata la “sbornia” post-Festival, quando ho cominciato a ragionare sull’edizione successiva, il mio primo pensiero è stato per lui. Sono partito proprio da Gianni Morandi, avevo il desiderio di poter condurre insieme a lui questo Sanremo".

Gianni Morandi a Sanremo 2023: la scelta di Amadeus

In che modo Amadeus ha chiesto a Gianni Morandi di condurre Sanremo 2023 insieme: "Incontrandolo. Proprio come faccio anche con i cantanti in gara, quando è possibile. Gli inviti importanti non si fanno con un sms né con una semplice telefonata, ma si fanno di persona. Mi sono autoinvitato a casa di Gianni e la cosa si è concretizzata davanti a un piatto di fantastici tortellini in brodo", ha spiegato il volto Rai.