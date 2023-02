Coma Cose e l'annuncio choc in conferenza: ma c'è un mistero....

Le parole di California

Ad annunciarlo sono stati proprio i componenti del duo indie-pop, tra le rivelazioni del Festival nel 2022. A lanciare l'idea in conferenza stampa a poche ore dalla terza serata in programma oggi (giovedì 9 febbraio) è California (pseudonimo di Francesca Mesiano), con il compagno Fausto Zanardelli ad annuire mostrando l'anello già sfoggiato sul palco: "Dobbiamo un po' capire come fare con gli impegni lavorativi, ma decidiamo dopo Sanremo. Comunque ve lo faremo sapere, credo". In tempi di 'Fantasanremo' però le sorprese sono sempre dietro l'angolo e c'è chi sospetta che si tratti solamente di una 'trovata' per conquistare punti nel gioco che impazza tra i fan del Festival.