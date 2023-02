Sanremo 2023, Fedez e le polemiche sul monologo, arriva la sua risposta

SANREMO - Ieri, nel cuore della seconda serata, l'esibizione che ha calamitato le maggiori attenzioni e scatenato polemiche a non finire, oggi la risposta che ne produrrà altrettante: è Fedez il protagonista delle ultime 24 ore di Sanremo 2023, dopo il freestyle in barba alle regole della Rai in cui aveva preso di petto i Ministri Bignami e Roccella. Nel pomeriggio una replica, laconica, in perfetto stile social.