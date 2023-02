Sarà l'ultimo Sanremo in Rai? Striscia la Notizia svela il nuovo piano

SANREMO - Il 73° Festival di Sanremo potrebbe essere l'ultimo trasmesso da mamma Rai. Secondo il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, l'organizzazione dell'edizione 2024 potrebbe essere affidata a un operatore del mondo dello spettacolo. Come confermato dall'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ha risposto così a una domanda dell'inviato Pinuccio di Rai Scoglio 24: "La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento".