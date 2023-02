Sanremo 2023, Amadeus dimentica il telefono acceso su Instagram: tutte le ironie

Una diretta nella diretta. E il popolo di Instagram ringrazia

Amadeus come un conduttore alle prime armi dimentica il telefonino acceso in tasca e sintonizzato al social Instagram. La prima reazione è quella di Fiorello, che lo prende in giro con un sicilianissimo "Suca", prima di ironizzare "Ora dovrò aspettare che la Ferragni gli dica come spegnere", e infierire con un eloquente "Testa di minchiaaa". Poi il delirio del web, con una sequela di commenti uno più divertente dell'altro: "Scusate non stavo guardando, seguivo la diretta di Ama su IG", "In 286mila nella tasca di Ama", "Non la staccaaa", "Ci snobba, mi ha messo in pausa come mia madre", "Nella vita imprenditore digitale"...