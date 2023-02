Grignani shock a Sanremo, bufera sui social: “Ha bestemmiato?”

Il botta e risposta sui social

Rientrando in scena ed avvicinandosi ad Amadeus, ha pronunciato delle parole che stanno facendo il giro dei social, dividendo l'opinione pubblica. "Ha bestemmiato", hanno segnalato molti utenti su Twitter. Ma non tutti la pensano allo stesso modo. "Ma no ragazzi, non si sente nulla".

Il post di Grignani

Sull'argomento ha voluto fare chiarezza anche il diretto interessato, che sul proprio profilo Instagram ha dichiarato: "Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto 'porto via' prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto", ha detto Grignani.