Chi è Tom Morello, il chitarrista con i Maneskin sul palco di Sanremo 2023

SANREMO - I Maneskin tornano sul palco di Sanremo, che li ha consacrati nel 2021. L'esibizione della band romana, che ha messo in scena un medley con i brani più famosi, ha visto la partecipazione di Tom Morello, una leggenda del mondo della musica. Nel 1991, insieme al batterista Brad Wilk e al bassista Tim Commerford, fonda i Rage Against Machine, gruppo destinato ad entrare nella Hall of Fame del Rock. La band ha pubblicato quattro album di inediti (anche con testi apertamente politici e anticapitalisti) ed ha venduto oltre 16 milioni di copie.