Leo Gassman, dietro le quinte di Sanremo scoppia il caso: il messaggio social

SANREMO - Il Festival è immagine. E gli artisti ormai da decenni si affidano a dei professionisti del settore per cercare di essere ricordati anche per il loro look. Ieri sera lo stile di Leo Gassmann ha lasciato interdetta più di una persona : la sua canottiera bianca è apparsa stonata.

La reazione inattesa

La stylist dell’artista romano non ha perso tempo per andare contro la scelta del ragazzo. E appena conclusa la performance, ha pubblicato un messaggio social che contestava il suo look. “Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera - ha scritto Stefania Sciortino - non avrei mai mandato un’artista (si, è scritto proprio con l’apostrofo) in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look”. Che dire, l’occhio vuole la sua parte, ma anche l’italiano…