Amadeus, bacio a sorpresa con Rocio Muñoz Morales a Sanremo: la reazione della moglie

Risate in platea

Invitata insieme a Massimo Ranieri, per presentare il loro nuovo programma televisivo dal titolo 'Tutti i sogni ancora in volo', la compagna di Raoul Bova (con cui ha avuto due figlie) ha dato vita a uno sketch chiuso baciando sulla bocca Amadeus. Risate in platea mentre le telecamere sono andate subito a inquadrare la moglie del conduttore, anche lei divertita in prima fila accanto al figlio. "Raoul cambia canale" è stato invece lo scherzoso commento di Massimo Ranieri.