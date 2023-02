Sanremo 2023, Francesca Fagnani e Spalletti: annuncio a sorpresa di Amadeus

Importante annuncio di Amadeus. In conferenza stampa il conduttore Rai ha rivelato cosa è accaduto dopo il monologo di Francesca Fagnani della seconda serata, quello in cui la giornalista ha raccontato del suo incontro con alcuni ragazzi del carcere minorile di Nisida. "Dopo il suo monologo, a Francesca Fagnani è arrivato un messaggio di un imprenditore napoletano che vorrebbe regalare biliardini ai ragazzi del carcere di Nisida, provando anche a far sì che questi biliardini li consegni direttamente il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti", ha fatto sapere Ama.