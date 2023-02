Chi è Chiara Francini: conduttrice Sanremo 2023 quarta serata

Chiara Francini: età, peso, altezza, provenienza

Età: 43 anni

Provenienza: Firenze

Altezza: 166 cm

Peso: 60 kg

Segno Zodiacale: Sagittario

Data di nascita: 20 dicembre 1979

Professione: attrice e conduttrice

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @chiarafrancini

Chiara Francini: carriera

Laureata in Lettere, Chiara Francini ha iniziato a muovere i primi passi come attrice in teatro. È approdata in televisione grazie a Marco Giusti, che le ha offerto due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult. Ha poi recitato in tv e al cinema. Ha lavorato con Leonardo Pieraccioni, Fausto Brizzi, Riccardo Milani. Nel suo lungo curriculum, solo per citare alcuni lavori: Gente di mare, Maschi contro femmine, Tutti pazzi per amore, Non dirlo al mio capo. Ha condotto Colorado ed è stata valletta di Pippo Baudo a Domenica In.

Chiara Francini: vita privata

Chiara Francini è fidanzata da 17 anni con un ragazzo svedese di nome Frederick, che non fa parte del mondo dello spettacolo. La coppia non è sposata e non ha figli. La Francini e il compagno si sono conosciuti quando entrambi erano impiegati nello stesso ufficio di comunicazione. Ma solo dopo la fine del contratto di Chiara, Frederick ha avuto il coraggio di chiederle di uscire. “Ho un master in product management. Vengo da una famiglia normale, i miei hanno fatto sacrifici per farmi studiare e io ho seguito il percorso: mi sono laureata in Lettere, contemporaneamente mi sono diplomata all’accademia del Teatro della Limonaia, poi il master. Ho sempre lavorato, non solo come attrice” ha raccontato la co-conduttrice di Sanremo 2023.