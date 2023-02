Sanremo 2023, Costa Smeralda: ecco quanto hanno speso i passeggeri

SANREMO - Una delle attrazioni di questo 73° Festival di Sanremo è sicuramente la Costa Smeralda, il palco sul mare della kermesse musicale. La nave offre una crociera nella città della musica, con collegamenti in diretta del festival grazie ai suoi numerosi ospiti come Salmo, Fedez, Takagi & Ketra, e Guè. A bordo si trovano inoltre chef stellati e la possibilità di seguire in diretta quanto succede al Teatro Ariston.