SANREMO - A poche ore dall'inizio della quarta serata del Festival di Sanremo è stato trovato un borsello sospetto in via Fiume a Sanremo, a circa 500 metri dal teatro Ariston. All'interno anche dei proiettili, una sostanza ancora da analizzare (forse polvere da sparo) e una sorta di miccia o di innesco. La polizia è accorsa sul posto per le indagini del caso e sono in corso gli accertamenti per verificare il potenziale esplosivo del pacco, prelevato dagli artificieri.