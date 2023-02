Chiara Francini, ecco quali abiti indossa e quanto costano

SANREMO - Chiara Francini, così come lo sono state Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu, è il volto femminile della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Simpatica e spigliata, l'attrice sfoggia un look che rispecchia in pieno la sua personalità. Gli abiti indossati durante la puntata sono firmati Moschino: il primo tutto nero con borsetta rossa a forma di cuore, il secondo - blu -con un importante décolleté. Il prezzo? Non si conoscono dato che sono abiti creati per l’occasione e personalizzati in maniera accurata. Nel corso della serata sono previsti in tutto quattro abiti per la Francini.