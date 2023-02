SANREMO - Gianluca Grignani ha portato tutto l'Ariston indietro nel tempo fino al 1995 con il suo successo "Destinazione paradiso", cantato insieme ad Arisa durante la quarta serata del Festival di Sanremo, quella delle cover. L'esibizione però forse non è andata come previsto, almeno stando a quanto sussurrato al microfono da Arisa a Grignani: "Abbiamo fatto un casino, Gianlu'", questa la frase che non è sfuggita durante la diretta.