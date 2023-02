Arisa e la gaffe sul vestito, ecco cosa è successo

SANREMO - Tra i look più accattivanti della quarta serata di Sanremo c'è sicuramente quello sfoggiato da Arisa durante l'esibizione con Gianluca Grignani: un vestito nero, attillato dalla vita in giù e scollato che ha incantato l'Ariston e non è certo passato inosservato. Un dettaglio però ha colpito i più attenti: l'abito è molto simile (se non uguale) a quello della violinista della Scala che ha suonato insieme ad Emma e Lazza. I social si sono scatenati: "Lo stesso vestito no dai", oppure "Ma te la immagini Arisa che si è dimenticata il vestito e lo scippa alla violinista?", alcuni dei commenti.