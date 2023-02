Fedez, che attacco a Anna Oxa: "Molto maleducata, ecco cosa è successo alle prove"

Fedez e la discussione con Anna Oxa

Durante le prove della serata del venerdì Fedez, con gli Articolo 31 e altri artisti, era in attesa del suo turno all'Ariston: "C'era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. E' arrivata lei e senza dire niente ha saltato la fila. E' stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano". Chissà se arriverà una risposta di Anna Oxa...