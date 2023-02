Sanremo 2023, share da record: i duetti premiati dai dati Auditel

SANREMO - Quarta serata da record per il Festival di Sanremo: sono stati 11 milioni e 121 mila, pari al 66.5% di share, i telespettatori che hanno seguito in media - dall'inizio della serata alle 21.25 fino al sipario dell'1.59 - su Rai 1 la quarta serata del Festival della canzone italiana, dedicata alle cover e ai duetti, sulle note dei successi degli anni dai '60 ai 2000. Lo share raggiunto ieri è il più alto dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni, per il venerdì della kermesse: in quell'anno (il vincitore fu il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi con 'Si può dare di più') il dato raggiunse il 67,5%.