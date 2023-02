LDA e l'essere figlio di Gigi D'Alessio: la risposta è inaspettata

SANREMO - In gara a Sanremo con ' Se poi domani ', LDA dice la sua in merito ai pregiudizi che possono nascere sul suo conto in quanto un artista famoso: "Per me c'è totale indifferenza rispetto al pregiudizio 'sei figlio di', ma se mi trovassi dall'altra parte anche io stenterei a credere che il figlio di Gigi D'Alessio vada avanti solo col talento, quindi a queste persone non gliene faccio una colpa", ammette Luca D'Alessio .

LDA: "Seguirei sempre le orme di mio padre"

Il ragazzo classe 2003, esploso nell'edizione di 'Amici' del 2021 sottolinea che grazie alla kermesse ligure può dimostrare il proprio valore e le proprie capacità: "Posso dimostrare tanto, anche con la canzone che ho portato, con come mi sto ponendo, penso che mi sto difendendo abbastanza bene. Non ho visto critiche su come sto cantando, quindi per me questa è la soddisfazione più grande". LDA svela anche che se il padre avesse fatto il medico, lui lo avrebbe comunque "seguito le sue orme, tutti si sarebbero complimentati con me, quindi perché nella musica non può essere così?".