Mr. Rain, il retroscena dal Festival: arriva il regalo più inaspettato

SANREMO - Mancano poche ore alla quinta e ultima serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo. C'è tanta attesa per scoprire che vincerà questa edizione della kermesse musicale, con Mr.Rain che si è imposto come una delle sorprese di questo Festival. Il cantante, in gara con "Supereroi", è al momento quarto nella classifica generale. In attesa della serata finale, Mr.Rain ha ricevuto un regalo inaspettato.