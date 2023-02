Sanremo 2023, monologo di Chiara Ferragni per la finale? La decisione

SANREMO - Torna Chiara Ferragni al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Morandi per l'attesissima finale all'Ariston, che eleggerà il vincitore della 73esima edizione. La scaletta dei cantanti in gara dell'ultima serata è stata resa nota, così come la decisione sul monologo della Ferragni. In molti sui social si sono interrogati sulla presenza o meno di un secondo assolo dell'imprenditrice digitale, come accaduto durante la serata d'esordio: alla fine si è deciso che non ci sarà un nuovo monologo per la finale da parte della moglie di Fedez.