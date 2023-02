Sanremo 2023, l'incredibile proposta di Grignani: “Arisa, mi vuoi sposare?”

SANREMO - Continua a far discutere l'esibizione di Gianluca Grignani e Arisa nella quarta serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo . Nella serata delle cover e dei duetti, la coppia ha riportato l'Ariston indietro nel tempo fino al 1995 con Destinazione paradiso. L'esibizione è andata fuori controllo, con il pubblico in piedi, la musica che non si è fermata e la coppia Grignani-Arisa totalmente scatenata .

La clamorosa proposta di Grignani ad Arisa

Spuntano ora ulteriori dettagli sull'esibizione, diventata virale sui social. Grignani a Radio2 ha commentato così l'esibizione: "Dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista, mi ha lasciato senza fiato. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad improvvisare”. Poi, sotto voce, la clamorosa proposta: "Mi vuoi sposare?", a cui ha poi aggiunto: "Da quando sono single ho una visione delle donne molto più aperta, le comprendo nel loro intimo, non ero in grado di farlo prima perché ero e sono un uomo”.