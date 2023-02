Sanremo 2023, la scaletta completa della serata finale

SANREMO - Dopo le emozioni e le sorprese delle prime quattro serate a Sanremo è tutto pronto per la finale del 73° Festival in programma nella serata di oggi (sabato 11 febbraio) sul palco del teatro Ariston . A condurre la serara insieme al direttore artistico Amadeus ci saranno Gianni Morandi e di nuovo Chiara Ferragni , con i 28 artisti in gara che si esibiranno con i rispettivi brani in attesa di conoscere il vincitore. Di seguito la scaletta ...

Primo blocco

20:44 APERTURA - Inno di Mameli - La banda dell’Aeronautica Militare già posizionata sul palco esegue l’Inno di Mameli. Al termine ingresso di Amadeus che ringrazia il Maestro e tutta la Banda dell’Aeronautica A seguire lancia ingresso laterale del Generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Battute con il Generale Goretti… A seguire il Generale e la banda lasciano il palco da platea eseguendo la Marcia d’Ordinanza… A seguire…

20:51 FINALE GARA CAMPIONI CODICI - Amadeus annuncia che i 28 artisti in gara questa sera verranno votati interamente dal pubblico da casa tramite il televoto. Amadeus ricorda i numeri per votare… A seguire legge i codici con cui si esibiranno in finale gli artisti in gara. CODICI DA 01 A 28 VIA AL TELEVOTO. A seguire Amadeus lancia…

20:53 GIANNI MORANDI OMAGGIO A LUCIO DALLA - Gianni Morandi con la chitarra da platea inizia il suo omaggio a Lucio Dalla e sale sul palco… Medley "Piazza Grande / Futura /Caruso" (dur. 05’30’’). Al termine Amadeus e Gianni lanciano…

21:01 1° Cantante – ELODIE - Ingresso dalle scale di Elodie. Elodie “Due” (dur. 03’15’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia…

21:06 2° Cantante – COLLA ZIO - Ingresso dalle scale di Colla Zio. Colla Zio “Non mi va” (dur. 02’26’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia…

21:11 3° Cantante – MARA SATTEI - Ingresso dalle scale di Mara Sattei. Mara Sattei “Duemilaminuti” (dur. 03’44’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia la pubblicità.

Secondo blocco

21:23 DISCESA AMA + GIANNI + CHIARA - Su sigla… Ingresso dalle scale di Amadeus, Gianni e Chiara. Battute… A seguire lanciano il prossimo artista in gara da posizione lanci…

21:26 4° Cantante – TANANAI - Ingresso dalle scale di Tananai. Tananai “Tango” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus, Gianni e Chiara congedano l’artista… A seguire battute… Al termine lanciano…

21:32 5° Cantante – COLAPESCE DIMARTINO - Ingresso dalle scale di Colapesce e Dimartino. Colapesce Dimartino “Splash” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia…

21:38 6° Cantante – GIORGIA - Ingresso dalle scale di Giorgia. Giorgia “Parole dette male” (dur. 03’15’’). Al termine Amadeus, Gianni e Chiara per consegna fiori, congedo artista…

21:44 DIRETTA INSTAGRAM AMA + GIANNI + CHIARA - Ama fa una diretta instagram con Gianni e Chiara… Al termine lanciano il prossimo artista in gara…

21:47 7° Cantante – MODA’ - Ingresso dalle scale di Modà. Modà “Lasciami” (dur. 03’38’’). Al termine Amadeus congeda gli artisti e lancia la pubblicità.

Terzo blocco

21:59 DEPECHE MODE - Al rientro Amadeus è in galleria e lancia "Ghost Again / Personal Jesus" (dur. 07’30’’). Al termine ingresso Amadeus per saluto e congedo… Al termine da posizione lanci…

22:11 COLLEGAMENTO RADIODUE - Amadeus si collega con la Blu Room dove per Radiodue ci sono Ema Stokholma e Gino Castaldo… Battute… a seguire Amadeus lancia...

8° Cantante – ULTIMO - Ingresso dalle scale di Ultimo. Ultimo “Alba” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus e Chiara consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano...

22:19 9° Cantante – LAZZA - Ingresso dalle scale di Lazza. Lazza “Cenere” (dur. 03’28’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano…

22:24 10° Cantante – MARCO MENGONI - Ingresso dalle scale di Mengoni. Marco Mengoni “Due vite” (dur. 03’45’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia la pubblicità.

Quarto blocco

22:36 GINO PAOLI - Al rientro Ama e Gianni con Danilo Rea pronto al pianoforte lanciano ingresso laterale di Gino Paoli che dopo intro Orchestra canta… "Una lunga storia d’amore/Sapore di sale" (dur. 04’30’’). Al termine ingresso Ama e Gianni per battute con Gino Paoli e a seguire Ama lancia Paoli che canta… "Il cielo in una stanza" (dur. 02’30’’). Al termine saluto e congedo… A seguire da posizione lanci…

22:48 11° Cantante – ROSA CHEMICAL - Ingresso dalle scale di Rosa Chemical. Rosa Chemical “Made in Italy” (dur. 02’58’’). Al termine Amadeus congeda l’artista e lancia la pubblicità…

Quinto blocco

23:00 SUZUKI STAGE - ACHILLE LAURO - Al rientro Amadeus dal palco dell’Ariston dà la linea a Gianni che è sul Suzuki Stage con Achille Lauro. A seguire Gianni lancia esibizione Achille Lauro Medley "Rolls Royce / Me ne frego / Bam Bam Twist" (dur. 04’20’’). Al termine Amadeus riprende la linea dall’Ariston e lancia…

23:07 12° Cantante – CUGINI DI CAMPAGNA - Ingresso laterale degli artisti. Cugini di Campagna “Lettera 22” (dur. 03’35’’). Al termine Amadeus congeda gli artisti… a seguire…

23:13 POLTRONE E SOFA’ - Amadeus va in platea perché vede un divano sospetto… Raggiunge il divano… battute… A seguire Ama ritorna sul palco per lancio…

23:15 13° Cantante – MADAME - Ingresso dalle scale di Madame. Madame “Il bene nel male” (dur. 03’33’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano…

23:21 14° Cantante – ARIETE - Ingresso dalle scale di Ariete. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Ariete

“Mare di guai” (dur. 03’25’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia…

23:27 2ª DISCESA CHIARA FERRAGNI + MEME - Amadeus e Gianni lanciano ingresso di Chiara Ferragni. Ingresso dalle scale di Chiara Ferragni. Battute, a seguire Chiara chiede discesa LED. A seguire mostra alcuni meme divertenti… Al termine risale il led e lancio prossimo artista in gara…

23:31 15° Cantante – MR. RAIN con coro bambini - Ingresso dalle scale di Mr. Rain. Mr. Rain con coro bambini “Supereroi” (dur. 03’15’’). Al termine Amadeus consegna i fiori congeda l’artista… A seguire…

23:36 TEASER COSTA SMERALDA (RX) con saluto finale di SALMO live - Amadeus sulle immagini della Costa Smeralda per teaser esibizione… e saluto LIVE di Salmo… A seguire lancia la pubblicità…

Sesto blocco

23:41 SALMO - In collegamento dalla Costa Smeralda. Al rientro dalla pubblicità Amadeus si collega nuovamente con la Costa Smeralda. Medley Salmo (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus saluta Salmo e riprende la linea dall’Ariston. A seguire lancia il prossimo artista in gara...

23:46 16° Cantante – PAOLA & CHIARA - Ingresso dalle scale di Paola & Chiara. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Paola & Chiara “Furore” (dur. 02’56’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda le artiste…

Settimo blocco

23:56 ORNELLA VANONI - Al rientro Amadeus lancia ingresso laterale di Ornella Vanoni. A seguire Ornella chiede al Maestro De Amicis di avvicinarsi al palco per dirigere… A seguire Amadeus lancia… "Vai, Valentina" (dur. 01’45’’). Al termine ingresso Amadeus che chiede a Ornella di cantare… "L’appuntamento" (dur. 01’30’’). Al termine ingresso Amadeus che chiede a Ornella di cantare… Medley "Eternità / Una ragione di più" (dur. 04’30’’). Al termine congedo Vanoni…

00:10 RECALL CODICI TELEVOTO - Amadeus ricorda i numeri per votare da casa e i codici degli artisti in gara. A seguire…

00:12 17° Cantante – LEVANTE - Ingresso dalle scale di Levante. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Levante “Vivo” (dur. 03’20’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia…

00:17 LUISA RANIERI - Ingresso dalle scale di Luisa Ranieri. Battute… e a seguire lanciano…

00:22 18° Cantante – LDA - Ingresso dalle scale di Lda. A centro palco battuta con artista e lancio canzone LDA “Se poi domani” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus congeda l’artista… pubblicità.

Ottavo blocco

00:34 CHIARA LANCIA DISCESA AMA + GIANNI - Al rientro Chiara Ferragni lancia… Ingresso dalle scale di Ama e Gianni. Battute tra Amadeus, Gianni e Chiara che a seguire va in platea… Chiara torna sul palco… a seguire lanciano…

00:39 19° Cantante – COMA COSE - Ingresso dalle scale di Coma Cose. Coma Cose “L’addio” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti…

00:45 20° Cantante – OLLY - Ingresso dalle scale di Olly. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Olly “Polvere” (dur. 02’46’). Al termine Amadeus congeda l’artista e lancia pubblicità.

Nono blocco

00:56 21° Cantante – ARTICOLO 31 - Ingresso dalle scale degli artisti Articolo 31 “Un bel viaggio” (dur. 03’40’’). Al termine Amadeus congeda gli artisti

01:02 22° Cantante – WILL - Ingresso dalle scale di Will. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Will “Stupido” (dur. 03’17’’). Al termine Amadeus congeda l’artista

01:07 3ª DISCESA CHIARA FERRAGNI + MEME parte 2 - Amadeus e Gianni lanciano ingresso di Chiara Ferragni. Ingresso dalle scale di Chiara Ferragni. Battute, a seguire Chiara chiede discesa LED. A seguire mostra alcuni meme divertenti… Al termine risale il led e lancio prossimo artista in gara…

01:11 23° Cantante – LEO GASSMANN - Ingresso dalle scale di Leo Gassmann. Leo Gassmann “Terzo cuore” (dur. 03’37’’). Al termine Amadeus congeda l’artista

01:17 24° Cantante – gIANMARIA - Ingresso dalle scale di gIANMARIA. gIANMARIA “Mostro” (dur. 02’55’’). Al termine Amadeus congeda l’artista… Pubblicità

Decimo blocco

01:28 25° Cantante – ANNA OXA - Ingresso dalle scale di Anna Oxa. A centro palco battuta con artista e lancio canzone

Anna Oxa “Sali” (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista…

01:34 26° Cantante – SHARI - Ingresso dalle scale di Shari. Shari “Egoista” (dur. 02’53’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista…

01:40 27° Cantante – GIANLUCA GRIGNANI - Ingresso dalle scale di Grignani. Gianluca Grignani “Quando ti manca il fiato” (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus congeda l’artista e lancia da posizione lanci…

01:46 28° Cantante – SETHU - Ingresso dalle scale di Sethu. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Sethu “Cause perse” (dur. 02’25’’). Al termine Amadeus congeda l’artista…

01:51 STOP AL TELEVOTO - Grafica. Stop al televoto

01:52 AMADEUS LEGGE MESSAGGIO - PRESIDENTE ZELENSKY

01:56 CLASSIFICA GENERALE dal 28° al 6° - A seguire Amadeus, Gianni e Chiara leggono la classifica in grafica dal 28° al 6° posto. A seguire…

02:00 CODICI FINALISTI - I primi 5 cantanti in classifica vengono direttamente visualizzati in grafica con i nuovi codici (01-02-03-04-05) per l’ultima votazione della serata.

02:01 NUMERI PER VOTARE E VIA AL TELEVOTO - Amadeus ricorda i numeri per votare. Per votare dal telefono fisso bisogna digitare l’894.001, e seguire le indicazioni dell’operatore, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Vi ricordo che si pagano solo i voti validi e che il servizio è riservato ai maggiorenni. Il regolamento completo lo trovate su sanremo.rai.it. VIA AL TELEVOTO. A seguire lancia...

02:03 Esibizione Finalista Codice 01 - Ingresso laterale dell’artista Finalista 01 Canzone cod. 01. Al termine Amadeus congeda l’artista…

02:08 Esibizione Finalista Codice 02 - Ingresso laterale dell’artista Finalista 02 Canzone cod. 02. Al termine Amadeus congeda l’artista…

02:13 Esibizione Finalista Codice 03 - Ingresso laterale dell’artista Finalista 03 Canzone cod. 03. Al termine Amadeus congeda l’artista…

02:18 Esibizione Finalista Codice 04 - Ingresso laterale dell’artista Finalista 04 Canzone cod. 04. Al termine Amadeus congeda l’artista…

02:23 Esibizione Finalista Codice 05 - Ingresso dalle scale dell’artista Finalista 05 Canzone cod. 05. Al termine Amadeus congeda l’artista…

02:28 STOP AL TELEVOTO

02:29 ESIBIZIONE GRUPPO UCRAINO ANTYTILA

02:34 PREMI - Amadeus a centro palco, in attesa di sapere chi sarà il vincitore del Festival procede con le altre premiazioni Ingresso valletti con buste e premi Amadeus apre la busta con il Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell'Ariston) NON ENTRA ARTISTA, verrà consegnato in sala stampa. A seguire Amadeus apre la busta del Premio della sala stampa "Lucio Dalla" (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori) NON ENTRA ARTISTA, verrà consegnato in sala stampa. A seguire ingresso della targa Premio "SERGIO BARDOTTI" per il miglior testo con relativa busta con il vincitore (assegnato dalla Commissione Musicale) CONSEGNA IL PREMIO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MUSICALE AMADEUS. INGRESSO ARTISTA VINCITORE PREMIO BARDOTTI. A seguire ingresso del Maestro De Amicis con il Premio "GIANCARLO BIGAZZI" per la miglior composizione musicale (assegnato dall'Orchestra del Festival). CONSEGNA IL PREMIO IL DIRETTORE MUSICALE DEL FESTIVAL LEONARDO DE AMICIS. INGRESSO ARTISTA VINCITORE PREMIO BIGAZZI. Al termine...

02:41 PROCLAMAZIONE VINCITORE - A seguire Ingresso dei cinque finalisti. Amadeus chiede a Chiara di portare la busta con il vincitore. Al quinto posto… Applausi… il quinto classificato si squinta. Al quarto posto… Applausi… il quarto classificato si squinta. Al terzo posto… Applausi… il terzo classificato si squinta. E rimangono i due finalisti vicini. Il vincitore del 73° Festival di Sanremo è… Ingresso del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri con Premio Leone D’Oro

Premia con il Leoncino D’Oro Alberto Biancheri. Stacco e pubblicità

Undicesimo blocco

02:46 ESIBIZIONE VINCITORE E TITOLI DI CODA

02:52 FINE PUNTATA - BILLBOARD e SIGLA EUROVISIONE

(articolo in aggiornamento)