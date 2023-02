Mengoni contro gli altri cantanti di Sanremo: clamoroso sfogo dietro le quinte

Sta facendo il giro dei social network il fuorionda di Marco Mengoni durante una video intervista a RTL 102.5. In un break pubblicitario il cantante ha confidato agli speaker radiofonici Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto uno spinoso retroscena sul Festival di Sanremo 2023 . A quanto pare l'ex concorrente di X Factor sarebbe stato isolato dagli altri colleghi, che non lo vedrebbero di buon occhio in quanto papabile vincitore della 73esima edizione della kermesse musicale guidata da Amadeus.

Cosa ha detto Mengoni sugli altri cantanti di Sanremo 2023

"Che pizza ragazzi essere il primo della classe - ha ammesso piuttosto amareggiato Marco Mengoni - ti guardano tutti male. Io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!". Mengoni era pronto a fare gruppo ma non è riuscito nell'impresa...Paola Di Benedetto ha cercato di rincuorarlo, sottolineando che parecchi degli artisti in gara a Sanremo 2023 sono molto giovani e quindi privi della giusta maturità.