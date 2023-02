Leclerc a Sanremo 2023 con Fedez e la suocera: il gesto di Amadeus

All'Ariston, per la finale del Festival di Sanremo 2023, c'è anche Charles Leclerc. Il pilota monegasco è arrivato sabato mattina nella città dei fiori per non perdersi l'evento, seguito da oltre dieci milioni di italiani. Seduto in prima fila è stato prontamente ringraziato da Amadeus: i due si sono abbracciati in diretta tv. Accanto allo sportivo Fedez e la suocera Marina Di Guardo, accorsi a sostenere Chiara Ferragni, tornata a svolgere il ruolo della co-conduttrice per l'ultima serata della kermesse musicale.