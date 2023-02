Seduto in prima fila all'Ariston, accanto alla suocera Marina Di Guardo, Fedez non è riuscito a trattenere le lacrime alla finale del Festival di Sanremo 2023. Appena la moglie Chiara Ferragni è apparsa sul palco più famoso d'Italia il rapper si è commosso. Una grande emozione per il cantante, che ha sempre supporato l'imprenditrice digitale. In questi giorni Federico Lucia ha più volte rimarcato di essere molto orgoglioso della sua dolce metà.