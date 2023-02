Sanremo 2023, oltre al televoto: ecco il meccanismo per eleggere il vincitore

Alla finale di Sanremo 2023 è, almeno inizialmente, solo il pubblico da casa a votare i 28 brani in gara. Da questi voti verrà fatta un'ulteriore media con le votazioni delle serate precedenti per ottenere una classifica definitiva. Saranno quindi isolate le cinque (e non più le tre, come negli anni passati) che hanno ottenuto il punteggio più alto. I cinque Big dovranno riproporle sul palco e si procederà poi a una nuova votazione. Che non farà media con le precedenti: si ripartirà da zero.