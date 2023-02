Fedez e Rosa Chemical, bacio in bocca e twerk in diretta a Sanremo! Chiara Ferragni incredula resta paralizzata

Cosa è successo

Ad essere baciato è stato infatti il marito Fedez e baciarlo è stato Rosa Chemical, il 25enne artista dallo stile provocatorio in gara con il brano 'Made in Italy'. Proprio alla fine della sua esibizione il cantante è sceso verso la platea per raggiungere la poltrona occupata da Fedez, per poi stampargli un bacio sulla bocca dopo aver 'twerkato' in diretta praticamente sopra di lui. "Non ho parole, meglio non commentare" è stata la reazione di Chiara Ferragni, mentre una volta tornato sul palco Rosa Chemical si è 'giustificato' così: "Scusate, mi è scattato. È il Festival dell'amore". Incredulo Amadeus: "Mandiamo la pubblicità, che è meglio".