Incredibile Madame, abbraccia Amadeus e scoppia a piangere sul palco di Sanremo: svelato il motivo

Madame in lacrime alla finale del Festival di Sanremo 2023 . La cantante è scoppiata a piangere dopo aver cantanto la sua canzone dal titolo 'Il bene nel male' e dopo che Amadeus l'ha definita una grande artista. La giovane non ha potuto fare a meno di abbracciare il conduttore, ringraziandolo per il modo in cui l'ha supportata in questo periodo.

Sanremo 2023, Madame e Green Pass falso

Francesca Calearo, questo il vero nome dell'artista, è infatti finita nello scandalo dei Green pass falsi e nonostante più di qualcuno abbia messo in discussione la sua presenza all'Ariston, Amadeus è sempre stato dalla sua parte. "È indagata ma fino a quando non sarà emessa una sentenza resta in gara", ha più volte affermato il presentatore Rai.

Un Sanremo molto difficile per Madame

"Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille ma sono felice e soddisfatta di essere qui", ha affermato Madame per poi aggiungere: "Devo ringraziare Amadeus, senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio veramente tanto". Il conduttore l'ha abbracciata: "Madame è veramente un grandissimo talento".