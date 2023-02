Gino Paoli show a Sanremo 2023: retroscena incredibile su Morandi e Little Tony

Gino Paoli super ospite dela finale del Festival di Sanremo 2023. L'artista ha cantato tre successi del suo lungo repertorio: 'Una lunga storia d'amore', 'Sapore di sale', 'Il cielo in una stanza'. "Sono felice di essere qui, anche se è una gabbia di matti", ha scherzato l'artista 88enne, prima di lanciarsi nel racconto di aneddoti dei tempi dell'etichetta Rca, "quando Morandi quindicenne mi seguiva ovunque per imparare non si sa cosa e Little Tony mi chiedeva consigli su come trattare una donna che ti tradisce".

Gino Paoli a Sanremo parla di Gianni Morandi e Little Tony

“Quando ci siamo visti la prima volta al RCA io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me. Non so che ca** voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony", ha confidato Gino Paoli a Sanremo.