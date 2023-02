Chiara Ferragni e Fedez, discussione sul palco di Sanremo dopo il bacio con Rosa Chemical. Lui in lacrime

A quanto pare Chiara Ferragni non ha particolarmente gradito il siparietto tra Fedez e Rosa Chemica al Festival di Sanremo 2023. Il giovane cantante ha twerkato sul rapper, seduto in prima fila all'Ariston accanto ai suoceri, come a simulare un rapporto sessuale e poi i due si sono baciati. Una scenetta che ha letteralmente creato il panico e che ha imbarazzato l'imprenditrice digitale, presente all'evento nel ruolo di co-conduttrice. Sta facendo il giro del web un video che riprende i Ferragnez che discuotono durante la pubblicità, subito dopo l'uscita di scena di Rosa.